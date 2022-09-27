Красников: РАН готовит обращение об отсрочке для аспирантов и ученых

Фото: АГН Москва

Российская академия наук (РАН) готовит обращение в Минобрнауки и Минобороны с призывом предоставить отсрочку от частичной мобилизации трем категориям граждан. Об этом сообщил президент РАН Геннадий Красников во вторник, 27 сентября.

— РАН готовит обращение в Минобрнауки и Минобороны об исключении из мобилизационных списков аспирантов, кандидатов и докторов наук, — передает слова Красникова ИА «НСН».

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения о том, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.

Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет. Не будут призываться работники предприятий оборонной промышленности, военные пенсионеры в отставке, а также временно не годные по состоянию здоровья люди, занятые уходом за членом семьи или инвалидом первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

27 сентября Минцифры распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов из сферы IT и связи.