Bloomberg: Запад не будет поставлять Украине тяжелое вооружение

Фото: Минобороны РФ

Западные страны не будут наращивать поставки вооружения для Украины и откажутся предоставлять ей тяжелую технику. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники во вторник, 27 сентября.

— США ведут себя осмотрительно, а в Европе заканчивается запас ключевых вооружений, — говорится в материале.

По словам источников, оснований полагать, что страны ЕС передадут Украине тяжелую технику, нет. Так, Германия не дала согласия другим странам на поставку Киеву танков Leopard, а в Италии тема данного кризиса отошла на второй план из-за выборов в парламент, передает RT.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал непонятным отказ Германии в поставках оружия. По его словам, поставляемые немецкие вооружения полезны, но это не то, что нужно Украине в бою.

Немецкая газета Die Welt сообщила, что заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе в поставке некоторых видов техники для Украины вывело из себя США.

Так, в глазах США решение канцлера поставило под вопрос лояльность Германии по отношению к Украине. Отказ от поставок может означать не просто разницу взглядов Берлина и Вашингтона, а отношение к кризису в целом.