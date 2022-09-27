«Принять этого не могу»: близкий друг Моисеева Гия Эрадзе — о смерти артиста

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Заслуженный артист России, бывший главный режиссер и художественный руководитель Росгосцирка Гия Эрадзе рассказал «Вечерней Москве», насколько тяжело он пережил новость о смерти своего близкого друга певца Бориса Моисеева.
— Я прямо принять этого не могу, комментировать и интервью давать не могу, мне очень тяжело, простите, пожалуйста, — заявил Эрадзе.
По его словам, о смерти Моисеева ему сообщил арт-директор певца Сергей Горох. Бывший худрук Росгосцирка признался, что он все еще не может осознать произошедшее.
Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «ВМ», что в последние годы Моисеев вел затворнический образ жизни и не общался практически ни с кем из бывших коллег и друзей.
Певец и танцор, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. О дате похорон и церемонии прощания с Моисеевым пока еще ничего не известно.
Моисеев родился 4 марта 1954 города в Могилеве Белорусской ССР. Он является многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».