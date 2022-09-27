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Музей «Г.О.Р.А.» представил онлайн-квест в честь годовщины начала Моонзундской десантной операции Красной армии

Лала Манушакян
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Музей «Г.О.Р.А.» представил онлайн-квест в честь годовщины начала Моонзундской десантной операции Красной армии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Бесплатный интерактивный квест «Школа разведчиков», приуроченный к годовщине начала Моонзундской десантной операции Красной армии, представил Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии». Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы во вторник, 27 сентября.

— Новая интерактивная игра пройдет по Военно-морской и Японской локациям. Старт приурочен к годовщине начала Моонзундской десантной операции Красной армии. Гостям предстоит найти 22 экспоната и ответить на вопросы, связанные с их историей, — отмечается в сообщении.

Так, во время игры пользователи ресурса смогут проверить свои знания по военной тематике, а также узнать ответы на заданные вопросы. При этом пользователи, которые правильно ответят на больше половины вопросов, получат в подарок именные сертификаты и памятные сувениры. В ведомстве отметили, что ознакомиться с маршрутом можно на кассах музея «Г.О.Р.А.».

До этого по инициативе Музея Победы был создан всенародный исторический проект «Лица Победы», который пройдет в Москве 30 сентября при участии 57 библиотек и культурных центров.

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