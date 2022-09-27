«Яркая жизнь — бесславный исход»: Кушанашвили высказался о внезапной смерти Моисеева

Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Журналист Отар Кушанашвили высказался о внезапной смерти певца Бориса Моисеева.

— Смерти, смерти, смерти… Яркая жизнь — бесславный исход, — сказал он.

Кушанашвили в Telegram-канале призвал не поминать Моисеева «лихом».

Певец и танцор, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. О дате похорон и церемонии прощания с Моисеевым пока еще ничего не известно.

Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «Вечерней Москве», что в последние годы Моисеев вел затворнический образ жизни и не общался практически ни с кем из бывших коллег и друзей.

Воробей также добавила, что очень давно не виделась с Моисеевым вживую из-за того, что певец практически не выходил на публику.

При этом заслуженный артист России, бывший главный режиссер и художественный руководитель Росгосцирка Гия Эрадзе рассказал «ВМ», насколько тяжело он пережил новость о смерти Моисеева.

Моисеев родился 4 марта 1954 города в Могилеве Белорусской ССР. Он является многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».