«Яркая жизнь — бесславный исход»: Кушанашвили высказался о внезапной смерти Моисеева

Журналист Отар Кушанашвили высказался о внезапной смерти певца Бориса Моисеева.
— Смерти, смерти, смерти… Яркая жизнь — бесславный исход, — сказал он.
Кушанашвили в Telegram-канале призвал не поминать Моисеева «лихом».
Певец и танцор, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. О дате похорон и церемонии прощания с Моисеевым пока еще ничего не известно.
Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «Вечерней Москве», что в последние годы Моисеев вел затворнический образ жизни и не общался практически ни с кем из бывших коллег и друзей.
Воробей также добавила, что очень давно не виделась с Моисеевым вживую из-за того, что певец практически не выходил на публику.
При этом заслуженный артист России, бывший главный режиссер и художественный руководитель Росгосцирка Гия Эрадзе рассказал «ВМ», насколько тяжело он пережил новость о смерти Моисеева.
Моисеев родился 4 марта 1954 города в Могилеве Белорусской ССР. Он является многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».