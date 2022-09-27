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«Хороню в своем сердце»: Пугачева высказалась о смерти Моисеева

Евгений Белоусов
Общество
«Хороню в своем сердце»: Пугачева высказалась о смерти Моисеева
Фото: ITAR-TASS

Певец и балетмейстер Борис Моисеев был по-настоящему предан своим друзьям и сцене. Об этом сообщила народная артистка СССР Алла Пугачева в одной из своих социальных сетей.

— Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай, — написала Примадонна.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Вечерней Москве», что после перенесенного в 2010 году инсульта Моисеев не смог оправиться и очень этого стеснялся.

Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «ВМ», что в последние годы Моисеев вел затворнический образ жизни и не общался практически ни с кем из бывших коллег и друзей.

1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС
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1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
2014 год / Фото: РИА Новости
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2014 год / Фото: РИА Новости
2012 год / Фото: РИА Новости
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2012 год / Фото: РИА Новости
2007 год / Фото: РИА Новости
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2007 год / Фото: РИА Новости
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости
2008 год / Фото: РИА Новости
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2008 год / Фото: РИА Новости

Певец и танцор, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. О дате похорон и церемонии прощания с Моисеевым пока еще ничего не известно.

Моисеев родился 4 марта 1954 города в Могилеве Белорусской ССР. Он является многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».

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