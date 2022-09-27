Украина запретила вывоз товаров в Россию

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Правительство Украины приняло решение о полном запрете вывоза товаров в Россию. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе украинского Минэкономики.

— Предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой страной или страной назначения которых является РФ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что таким способом Киев хочет продолжить и даже усилить санкционное давление на Москву, передает слова первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко РИА Новости.

До этого стало известно, что компания «Нафтогаз Украины» подала новую просьбу об арбитраже в отношении Газпрома с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины. Уточняется, что российская компания не оплатила вовремя и в полном объеме транзит топлива.

В конце июля «Нафтогаз» объявил о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. Кабмин Украины не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов.