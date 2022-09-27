Роскосмос сократит штат центрального аппарата на 10 процентов

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Роскосмос сократит штат своего центрального аппарата на 10 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России во вторник, 27 сентября.

— Набсовет поддержал решение Борисова оптимизировать штатную численность сотрудников центрального аппарата корпорации на 10 процентов, — говорится в сообщении.

Решение принял наблюдательный совет госкорпорации после соответствующего предложения ее гендиректора Юрия Борисова. Помимо этого, на заседании был утвержден актуализированный состав правления госкорпорации.

Так, первыми замдиректора Роскосмоса были утверждены Андрей Ельчанинов и Александр Иванов. Анатолия Усманова переназначили на пост гендиректора АО «Салаватский химический завод», а Евгения Нестерова утвердили в должности гендиректора АО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева».

Кроме того, по итогам заседания в структуре Роскосмоса появились два новых направления — развитие проектов по предоставлению космических услуг на возмездной основе и создание электронной компонентной базы для перехода на конвейерную сборку спутников, отмечается на сайте кабмина.

7 сентября Борисов сообщил, что первую почти за 50 лет лунную миссию России «Луна-25» перенесли на 2023 год. Запуск аппарата «Луна-25» неоднократно переносили ранее.