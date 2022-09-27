«Он был юродивым»: Резник высказался о смерти Моисеева

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Скончавшийся певец и балетмейстер Борис Моисеев был человеком добрым и даже юродивым. Об этом заявил поэт Илья Резник.

— Песню «Плач Юродивого» (песня «Юродивый» из альбома Моисеева «Пастырь» — прим. «ВМ») он исполнил гениально. Он был юродивым, в высоком, христианском понимании этого слова. Он говорил правду, был самобытным человеком, — сказал он.

Поэт отметил, что сам Моисеев всегда был готов помочь нуждающимся и никогда никому не желал зла. Именно доброту певца Резник считает его самым главным качеством, передает Пятый канал.

Моисеев скончался в возрасте 68 лет. О дате похорон и церемонии прощания с Моисеевым пока еще ничего не известно.

Моисеев родился 4 марта 1954 города в Могилеве Белорусской ССР. Он является многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Вечерней Москве», что после перенесенного в 2010 году инсульта Моисеев не смог оправиться и очень этого стеснялся.

Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «ВМ», что в последние годы Моисеев вел затворнический образ жизни и не общался практически ни с кем из бывших коллег и друзей.