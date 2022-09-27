Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин спрогнозировал рекордный урожай в 150 миллионов тонн зерна в 2022 году

Евгений Белоусов
Экономика
Путин спрогнозировал рекордный урожай в 150 миллионов тонн зерна в 2022 году
Фото: Администрация президента РФ

Урожай зерна в 2022 году в России обещает быть достойным и даже рекордным. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил президент Владимир Путин.

— По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн. Вот мы говорили: 140, 145, потом — 147, сейчас уже предварительная оценка — 150. А пшеница — порядка 100 миллионов тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России, — заявил глава государства.

На сегодняшний день в стране уже обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна. Президент также напомнил, что в 2017 году урожай достигал 135,5 миллиона тонн, а в РСФСР в 1978 году — 127 миллионов тонн, передает Общественная Служба Новостей.

Обозреватель итальянской Corriere della Sera заявил, что развитие сельского хозяйства в России является «тайным триумфом» Владимира Путина. Как написал аналитик, недавно он «поплатился» за обозрение продовольственной ситуации в мире, когда вместе с новостью о снижении цен на зерно дал еще и другую информацию, но более неудобную для Запада.

В начале августа экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», что Россия имеет самый большой в мире сельскохозяйственный потенциал.

Сельское хозяйство Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте