Фото: Администрация президента РФ

Урожай зерна в 2022 году в России обещает быть достойным и даже рекордным. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил президент Владимир Путин.

— По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн. Вот мы говорили: 140, 145, потом — 147, сейчас уже предварительная оценка — 150. А пшеница — порядка 100 миллионов тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России, — заявил глава государства.

На сегодняшний день в стране уже обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна. Президент также напомнил, что в 2017 году урожай достигал 135,5 миллиона тонн, а в РСФСР в 1978 году — 127 миллионов тонн, передает Общественная Служба Новостей.

Обозреватель итальянской Corriere della Sera заявил, что развитие сельского хозяйства в России является «тайным триумфом» Владимира Путина. Как написал аналитик, недавно он «поплатился» за обозрение продовольственной ситуации в мире, когда вместе с новостью о снижении цен на зерно дал еще и другую информацию, но более неудобную для Запада.

В начале августа экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», что Россия имеет самый большой в мире сельскохозяйственный потенциал.