Король Саудовской Аравии назначил своего сына премьер-министром

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил на пост премьер-министра королевства своего сына, наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Вместе с тем в указе короля подчеркивается, что заседания правительства, на которых король присутствует лично, все равно будут проходить под председательством самого монарха.

Кроме того, новым министром обороны страны стал Халед бен Сальман бен Абдель Азиз, передает ТАСС.

До этого российский президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в том числе речь зашла о предоставлении королевству статуса партнера по диалогу.

Кроме того, в рамках переговоров президент России и саудовский принц обсудили вопросы стабилизации нефтяного рынка и передачу иностранных наемников, незаконно участвовавших в боевых действиях на Украине, саудовской стороне.