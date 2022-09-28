Два припаркованных автомобиля сгорели в центре Москвы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 116к3 Карта всех событий

Две припаркованные машины сгорели в центре столицы, третий автомобиль частично пострадал. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 28 сентября.

Пожар произошел на Волгоградском проспекте, 116, корпус 3.

— Площадь пожара 14 квадратных метров. Пострадавших нет, — рассказал источник «ВМ».

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

— Движение перекрыто по Есенинскому бульвару в сторону улицы Юных Ленинцев. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

27 сентября на юге столицы в здании Рябовской мануфактуры горело летнее кафе на крыше. Возгорание произошло по адресу Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 4 в 11:39 на крыше четырехэтажного здания.

Еще одно возгорание произошло в квартире жилого дома в Зеленограде. В огне погиб один человек.