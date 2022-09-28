Синоптики предупредили москвичей о дождливой и ветреной погоде 28 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В среду, 28 сентября, в столичном регионе будет дождливая и ветреная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5–8 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–7 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–8 метров в секунду, временами его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду будет действовать в столице до вечера среды, 28 сентября. Также до 8:00 в Москве действует аналогичное предупреждение в связи с сильным дождем.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о подобии бабьего лета в Москве в конце сентября. Предварительные расчеты метеорологов указывают, что с четверга температура воздуха в столице начнет повышаться. После 12 часов дня в четверг осадки почти прекратятся, они не прогнозируются также и в конце недели.