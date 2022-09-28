Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптики предупредили москвичей о дождливой и ветреной погоде 28 сентября

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о дождливой и ветреной погоде 28 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В среду, 28 сентября, в столичном регионе будет дождливая и ветреная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5–8 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–7 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–8 метров в секунду, временами его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду будет действовать в столице до вечера среды, 28 сентября. Также до 8:00 в Москве действует аналогичное предупреждение в связи с сильным дождем.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о подобии бабьего лета в Москве в конце сентября. Предварительные расчеты метеорологов указывают, что с четверга температура воздуха в столице начнет повышаться. После 12 часов дня в четверг осадки почти прекратятся, они не прогнозируются также и в конце недели.

Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте