«Желтый» уровень опасности из-за дождя и сильного ветра объявлен в столичном регионе

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду будет действовать в столице до вечера среды, 28 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

— Желтый — погода потенциально опасна. Ветер: местами порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения — с 8:00 до 20:00 28 сентября, — сказано в сообщении.

Также до 8:00 в Москве действует аналогичное предупреждение в связи с сильным дождем.

В Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявили с 9:00 до 21:00 28 сентября, дождь возможен до 12:00.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о подобии бабьего лета в Москве в конце сентября. Предварительные расчеты метеорологов указывают, что с четверга температура воздуха в столице начнет повышаться. После 12 часов дня в четверг осадки почти прекратятся, они не прогнозируются также и в конце недели.

Накануне Вильфанд заявил, что значительное похолодание ожидает жителей ряда российских регионов в ближайшие несколько дней. Непогода будет сопровождаться заморозками по ночам, осадками в виде мокрого снега и иными гололедными явлениями.