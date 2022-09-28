Небензя обвинил Зеленского в ООН в попытке срыва мобилизации в России

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказался, что президент Украины Владимир Зеленский пытался сорвать частичную мобилизацию в РФ своими видеообращениями. Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат отметил, что киевские власти не стесняются использовать русский язык из «тактических и пропагандистских соображений». В пример он привел несколько последних видеообращений украинского лидера, где он разговаривает на русском языке.

По словам Небензи, таким образом президент Украины «пытался сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию» и «вбить клин между властью и обществом».

Зеленский заявил, что в ходе мобилизации в России «призываются прежде всего граждане нерусских национальностей» и мужчины из российских регионов, на это указал постпред РФ при ООН.

Также он выразил уверенность в том, что на российских граждан слова Зеленского никак не повлияют, потому что они «прекрасно знают, где правда, а где ложь», передает РИА Новости.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Америка подходит к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.