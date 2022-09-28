Москвичам рассказали о галерее «Парк» в Тимирязевском районе

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Немчинова, 12 Карта всех событий

В Тимирязевском районе столицы расположена популярная среди жителей галерея «Парк», где еще 1988 году был открыт Государственный выставочный зал «Ковчег», посвященный сохранению и реабилитации творчества незаслуженно забытых художников ХХ века. Об этом рассказал куратор галереи Никита Спиридонов в среду, 28 сентября.

— То, чем мы занимаемся, можно назвать социокультурной топографией. Это не только выставочная деятельность, но и изучение истории района, Мы хотим быть муниципальной галереей в полном смысле этого слова, выполнять функцию краеведческого музея и активно вовлекать в нашу деятельность людей, которые здесь живут, — отметил он.

Одно из самых любимых мест активного отдыха жителей района является Тимирязевский парк, о котором рассказывает текущая выставка «Пентакосатлон». Экспозиция посвящена дворовым видам спорта, спортсменам-любителям и неформальным спортивным сообществам Тимирязевского парка.

Также в сентябре этого года в галереи стартовал курс «Фотография» для подростков с 14 лет и взрослых, а для детей с 6 лет здесь открыт курс «Игровой английский». В октябре начнется курс «Арт-история», где дети с 6 лет смогут совершить увлекательное путешествие в мир истории искусства.

Кроме того, каждое в воскресенье здесь проходят кинопоказы, на которых можно увидеть признанные шедевры ХХ века, а после этого обсудить, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого в Музее Победы открылась выставка «Подвиг народа в объективе кинокамеры», посвященная подвигам военных корреспондентов. В центральной части выставки будет представлена инсталляция, отражающая фронтовой быт и работу военных кинооператоров и корреспондентов.