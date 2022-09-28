Через боль: как был записан последний хит Моисеева «Роттердам»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певец Борис Моисеев завершил свою концертную деятельность в 2015 году. Однако он не мог оставить фанатов без новых песен, и в 2019 году совместно со стилистом Алишером записал новую композицию «Роттердам».

На момент записи Моисеев уже с трудом мог передвигаться и говорить. Однако предложение стилиста ему очень понравилось и он согласился на дуэт. Свою партию артист записывал дома на телефон через боль. Несмотря на это, трек увидел свет.

После выпуска песни Алишер хотел снять клип. Но состояние Моисеева уже не давало ему играть на камеру и съемки пришлось отменить, передает KP.RU.

1/8 1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС 2/8 Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости 3/8 2014 год / Фото: РИА Новости 4/8 2012 год / Фото: РИА Новости 5/8 2007 год / Фото: РИА Новости 6/8 Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости 7/8 Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости 8/8 2008 год / Фото: РИА Новости

Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. О дате похорон и церемонии прощания с артистом пока еще ничего не известно.

Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «Вечерней Москве», что последние годы жизни Моисеев вел затворнический образ жизни. По ее словам, он не общался практически ни с кем из своих друзей и бывших коллег, не считая арт-директора Сергея Гороха.

Позже родной брат певца и танцора Маркс Толкач заявил, что смерть заслуженного артиста России лежит на совести Сергея Гороха. Родственник покойного артиста отметил, что директор даже не удосужился оповестить о его смерти родных — о трагедии они узнали от журналистов.