Родной брат Моисеева обвинил директора артиста в его смерти

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Смерть заслуженного артиста России Бориса Моисеева лежит на совести его директора Сергея Гороха. Об этом заявил родной брат певца и танцора Маркс Толкач, который живет в Канаде.

— Думаю, проблема в том, что Горох разрешал Боре и алкоголь, и сигареты. Этот образ жизни просто уничтожил его. Возможно, были еще какие-то лекарства, но этого я не могу утверждать. Однако, считаю, что вина за случившееся лежит на директоре, — сказал он в комментарии KP.RU.

Родственник покойного артиста отметил, что Горох даже не удосужился оповестить о его смерти родных — о трагедии они узнали от журналистов.

1/8 1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС 2/8 Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости 3/8 2014 год / Фото: РИА Новости 4/8 2012 год / Фото: РИА Новости 5/8 2007 год / Фото: РИА Новости 6/8 Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости 7/8 Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости 8/8 2008 год / Фото: РИА Новости

Моисеев скончался в возрасте 68 лет. О дате похорон и церемонии прощания с артистом пока еще ничего не известно.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Вечерней Москве», что после перенесенного в 2010 году инсульта Моисеев не смог оправиться и очень этого стеснялся.

Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «ВМ», что в последние годы Моисеев вел затворнический образ жизни и не общался практически ни с кем из бывших коллег и друзей.