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Приметы и советы

Родной брат Моисеева обвинил директора артиста в его смерти

Юлия Курганова
Общество
Родной брат Моисеева обвинил директора артиста в его смерти
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Смерть заслуженного артиста России Бориса Моисеева лежит на совести его директора Сергея Гороха. Об этом заявил родной брат певца и танцора Маркс Толкач, который живет в Канаде.

— Думаю, проблема в том, что Горох разрешал Боре и алкоголь, и сигареты. Этот образ жизни просто уничтожил его. Возможно, были еще какие-то лекарства, но этого я не могу утверждать. Однако, считаю, что вина за случившееся лежит на директоре, — сказал он в комментарии KP.RU.

Родственник покойного артиста отметил, что Горох даже не удосужился оповестить о его смерти родных — о трагедии они узнали от журналистов.

1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС
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1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
2014 год / Фото: РИА Новости
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2014 год / Фото: РИА Новости
2012 год / Фото: РИА Новости
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2012 год / Фото: РИА Новости
2007 год / Фото: РИА Новости
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2007 год / Фото: РИА Новости
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости
2008 год / Фото: РИА Новости
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2008 год / Фото: РИА Новости

Моисеев скончался в возрасте 68 лет. О дате похорон и церемонии прощания с артистом пока еще ничего не известно.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Вечерней Москве», что после перенесенного в 2010 году инсульта Моисеев не смог оправиться и очень этого стеснялся.

Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «ВМ», что в последние годы Моисеев вел затворнический образ жизни и не общался практически ни с кем из бывших коллег и друзей.

Борис Моисеев Смерть Обвинения брат
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