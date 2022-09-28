Politico: Еврокомиссия выдвинет предложения по новому пакету санкций против России

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Еврокомиссия планирует 28 сентября провести брифинг, где будут озвучены предложения по новому пакету санкций против России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц и дипломатов.

Ожидается, что мероприятие пройдет в 15:30 по московскому времени. В брифинге примут участие представители стран Евросоюза. В процессе обсуждения может быть выдвинуто предложение ввести потолок цен на российскую нефть, передает ТАСС.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна намерена ввести новые санкции в отношении России из-за прошедших в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях референдумов. По его словам, государство никогда не признает итоги голосований на освобожденных территориях.

«Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, какие санкционные направления в первую очередь могут быть затронуты в новом пакете Евросоюза. Политолог Сергей Маркелов считает, что все санкции, которые появятся в восьмом пакете, можно разделить на два типа.