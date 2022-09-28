Андрей Бочкарев: Инновационный кластер «Ломоносов» обеспечен светом, водой и теплом

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

МГУ, Москва Карта всех событий

Все необходимые инженерные сети и коммуникации подведены к строящемуся зданию учебно-образовательного кластера «Ломоносов» на территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы». Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 28 сентября.

— Общая строительная готовность инновационного кластера на сегодня оценивается в 79 процентов. При этом водосток, водопровод, тепловые и другие наружные инженерные сети к зданию полностью подведены, — заявил Андрей Бочкарев.

По его словам, в текущий момент на объекте осуществляются отделочные работы, а также монтаж телефонии, телевидения, локально-вычислительной сети. Кроме того, налаживаются системы охранной и тревожной сигнализации.

Бочкарев отметил, что благоустройство прилегающей территории выполнено на 40 процентов.

— В целом работы по строительству важнейшего для страны инновационного научного кластера идут активно. В полном соответствии с графиком, — добавил глава Строительного комплекса.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что готовность поликлиники на Уржумской улице составляет порядка 90 процентов.