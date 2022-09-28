Польша пригрозила России в случае применения ядерного оружия на Украине

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предупредил, что в случае применения Российской Федерацией ядерного оружия последует ответ со стороны Североатлантического альянса (НАТО). Об этом он заявил в эфире NBC News в среду, 28 сентября.

Он уточнил, что западным странам «известно», будто президент России Владимир Путин угрожал применить тактическое ядерное оружие на территории Украины. При этом угроза на касается членов военно-политического блока.

— НАТО должна ответить обычным способом. Но ответ должен быть разрушительным, — сказал Рау.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон разработал план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия. Однако руководство Соединенных Штатов нацелено на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению имеющегося конфликта.

21 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит изменений в готовности российских ядерных сил. Он добавил, что западные страны продолжают внимательно следить за ситуацией в этой сфере.