FT: США призывают Евросоюз быстрее оказать финансовую поддержку Украине

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Белый дом призывает страны Евросоюза быстрее оказывать военную поддержку Украине из-за недовольства в текущих темпах помощи. Об этом в среду, 28 сентября, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

— Мы повторяем наш призыв ко всем партнерам Украины: быстрее предоставлять обещанную помощь, увеличить свои обязательства и отдать приоритет предоставления помощи в форме грантов, а не кредитов, — сказал изданию неназванный американский чиновник.

Один из американских собеседников газеты добавил, что Вашингтон просит Брюссель разработать определенный механизм предоставления помощи Украине. Планируется, что с его помощью получится оказывать финансовую поддержку в беспрерывном режиме.

Европейский чиновник отметил, что администрация США проводила встречи в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН со своими коллегами из Европы. В процессе диалога они призывали страны — члены объединения устранить препятствия, которые задерживают выделение денежных средств, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов в ближайшее время объявят о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов. Пока не уточняется, какие именно вооружения направят Киеву.