Депутат МГД Орлов: Ограничения скорости электросамокатов на территории жилых комплексов нужно вводить шире

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Практика ограничения скорости прокатных электросамокатов на территории жилых комплексов должна активнее использоваться в столице. Об этом сообщил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов в среду, 28 сентября.

— «Медленные» зоны для прокатной техники стали хорошим опытом, они снизили напряженность на тротуарах и в пешеходных пространствах. Сейчас данную практику берут на вооружение столичные девелоперы: так, один из крупнейших московских застройщиков совместно с московским дептрансом ограничит скорость прокатной техники в 49 жилых кварталах, что будет хорошим примером для других компаний, — рассказал он.

По словам Орлова, в данных жилых кварталах максимальная скорость электросамокатов с 7:00 до 00:00 составит до 15 километров в час, а в ночное время — до 25 километров в час. Такое ограничение с прошлого года действует в городских парках, пешеходных зонах, благодаря чему в этом сезоне стало меньше аварий, пишет агентство городских новостей «Москва».

До конца 2022 года в Москве обустроят более 50 «медленных зон» для самокатов, в которых их скорость автоматически снижается.