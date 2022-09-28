Андрей Бочкарев: На Большом кольце метро тестируют новую систему автоведения поездов

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Цифровая система ориентирования поездов в тоннеле проходит тестовые испытания на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На всем протяжении тоннелей Большого кольца метро устанавливают метки автоведения, передающие информацию о местоположении состава на монитор в кабине машиниста. Такие метки расположены примерно через каждые 100 метров, на всех пикетах (точках разметки расстояния) тоннеля, — заявил Бочкарев.

Как уточняется, система внедряется как на действующих, так и на строящихся участках Большого кольца московской подземки.

Кроме того, Бочкарев отметил, что введение цифрового ориентирования поможет машинистам в работе, в связи с чем повысится стабильность и надежность управления движением в метрополитене.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что инженерные системы и оборудование Большой кольцевой линии отвечают самым высоким требованиям безопасности и комфорта. В частности, будет осуществляться установка современной системы вентиляции и дымоудаления, противопожарной защиты и сигнализации, а также программа интеллектуального видеонаблюдения.

Помимо этого, все станции оснастят навигацией, принятой в Московском метрополитене, и системой оплаты проезда с помощью лица – FacePay.

Накануне Бочкарев рассказал о началах работ по монтажу эскалаторов в южном вестибюле станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки.