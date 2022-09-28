«Пособник фашизма и смерти»: Стремоусов ответил Блинкену на слова о применении Киевом оружия Запада

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Госсекретарь США Энтони Блинкен является пособником фашизма и смерти. Об этом в среду, 28 сентября, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов после его слов о допустимости обстрелов по территориям, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов.

— Я думаю, что пребывания во власти Блинкена ограничено, потому что такие, как Блинкен, — это откровенные пособники фашизма и смерти. Такие, как Блинкен, несут смерть по всему миру. Но многие люди понимают, что Блинкен — это не все США. Если говорить объективно, Блинкен — это продолжение войны и смерти, — приводит его слова РИА Новости.

Накануне Блинкен заявил, что США не возражают против использования Украиной западного оружия для атак по регионам, которые могут войти в состав России после референдумов. По его словам, позиция США никак не поменялась после начала референдумов и Украина может продолжать применять оружие в отношении этих регионов, даже если они войдут в состав России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по окончании голосования на референдумах о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ ситуация в регионах кардинально изменится с юридической точки зрения.