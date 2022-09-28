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«Желтый» уровень опасности из-за сильного тумана объявлен в столичном регионе 29 сентября

Лейла Алиева

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности из-за сильного тумана объявлен в столичном регионе 29 сентября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В ночь на четверг, 29 сентября, в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

— В Москве туман. Период предупреждения — с 20:00 28 сентября до 4:00 29 сентября. В отдельных районах — туман с видимостью 200–700 метров, — говорится в сообщении.

Также с 19:00 28 сентября до 4:00 29 сентября действует аналогичное предупреждение в Подмосковье из-за сильного тумана.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о подобии бабьего лета в Москве в конце сентября. Предварительные расчеты метеорологов указывают, что с четверга температура воздуха в столице начнет повышаться. После 12 часов дня в четверг осадки почти прекратятся, они не прогнозируются также и в конце недели.

Также «Вечерняя Москва» выяснила, когда в столице выпадет первый снег. Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что снегопады наблюдаются сегодня не только в Новосибирской области, но и в южных областях Западной Сибири — в Омской области и на Урале.

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