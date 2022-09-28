Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Объясняем.рф»: Недавно уволившиеся контрактники подлежат призыву в приоритетном порядке

Георгий Соланович
Общество
«Объясняем.рф»: Недавно уволившиеся контрактники подлежат призыву в приоритетном порядке
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россияне, которые недавно уволились со службы по контракту, подлежат мобилизации в приоритетном порядке. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф» в среду, 28 сентября.

— Да, могут, в приоритетном порядке, — ответили на портале на вопрос о том, могут ли мобилизовать тех, кто недавно уволился в запас.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.

До этого глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что россияне, покинувшие страну во время частичной мобилизации, не нарушившие при этом закон, смогут вернуться без правовых последствий в любой момент. Он отметил, что ему и его коллегам поступает большое количество подобных вопросов.

Кроме того, граждане, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, смогут заключить брак в день подачи заявления. В данном случае необходимо предоставить документ, который подтверждает призыв на службу, например, повестку, справку или извещение.

Мобилизация Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте