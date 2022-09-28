«Объясняем.рф»: Недавно уволившиеся контрактники подлежат призыву в приоритетном порядке

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Россияне, которые недавно уволились со службы по контракту, подлежат мобилизации в приоритетном порядке. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф» в среду, 28 сентября.

— Да, могут, в приоритетном порядке, — ответили на портале на вопрос о том, могут ли мобилизовать тех, кто недавно уволился в запас.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.

До этого глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что россияне, покинувшие страну во время частичной мобилизации, не нарушившие при этом закон, смогут вернуться без правовых последствий в любой момент. Он отметил, что ему и его коллегам поступает большое количество подобных вопросов.

Кроме того, граждане, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, смогут заключить брак в день подачи заявления. В данном случае необходимо предоставить документ, который подтверждает призыв на службу, например, повестку, справку или извещение.