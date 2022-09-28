Суд отправил директора ЧОПа, охранявшего школу в Ижевске, под домашний арест

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Индустриальный районный суд Ижевска отправил под домашний арест директора частного охранного предприятия, охранявшего школу № 88, в которой произошла трагедия. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

Директор ЧОО «Щит» обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

— Суд постановил ходатайство следствия оставить без удовлетворения, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под домашний арест на два месяца, — процитировал судью ТАСС.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Подробности о стрельбе в Ижевске — в материале «Вечерней Москвы».

На данный момент в больницах еще остаются 23 пострадавших. Их состояние 28 сентября прокомментировал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Правительство республики Удмуртия в среду, 28 сентября, заявило, что семьям погибших и пострадавших выплатят компенсацию и окажут психологическую помощь.