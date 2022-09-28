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Белгородский губернатор сообщил о 14 погибших из-за взрыва боеприпаса в Валуйском округе

Георгий Соланович
Общество
Белгородский губернатор сообщил о 14 погибших из-за взрыва боеприпаса в Валуйском округе
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Детонация боеприпаса в Валуйском городском округе Белгородской области произошла из-за «человеческого фактора», в результате инцидента пострадало 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в среду, 28 сентября.

— Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что оперативные службы уже находятся на месте инцидента и занимаются расследованием произошедшего.

Школы в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной в Белгородской области с 19 сентября перевели на дистанционное обучение из-за обстрелов ВСУ. В детских садах тогда заработали дежурные группы.

Гладков 18 сентября посетил приграничные районы региона. По его словам, в поселении Красный Хутор разрушены 30 домов, два из них не подлежат восстановлению. Почти все жители села эвакуированы, 19 сентября также был организован вывоз домашних животных.

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