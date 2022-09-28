В ВГА Запорожья анонсировал референдум на украинской части региона

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Референдум по вопросу о вхождении в состав России в подконтрольной Украине части Запорожской области будет проведен после ее освобождения. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в среду, 28 сентября.

— Запорожцы хотели проголосовать, мне писали тысячи людей, людям важно определять свою судьбу. Поэтому после освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведен референдум по определению его судьбы, — сказал Рогов в эфире РБК.

По его словам, в данный 73 процента Запорожья находятся под контролем России, остальные 27 заняли ВС Украины.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по окончании голосования на референдумах о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ ситуация в регионах кардинально изменится с юридической точки зрения.