Том Хэнкс заявил, что за всю карьеру снялся только в четырех хороших фильмах

Кадр из фильма Изгой (2000)

Американский актер Том Хэнкс заявил, что за всю свою карьеру он снялся только в четырех хороших фильмах. При этом актер не уточнил, какие картины он имеет в виду.

— Я снялся в массе фильмов (и четыре из них по-настоящему хороши, думаю) и все еще удивляюсь тому, как собираются фильмы. Как проблеск идеи превращается в сияние экрана, весь процесс — это чудо, — цитирует Хэнкса издание People.

Актер снялся в фильмах «Зеленая миля», «Спасти рядового Райана», «Изгой», «Поймай меня, если сможешь» и многих других. При этом за игру в кинолентах «Форрест Гамп» и «Филадельфия» он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

В августе американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что считает фильм «Челюсти», срежиссированный Стивеном Спилбергом в 1975 году, самым лучшим кинематографическим произведением в истории кино.

До этого стало известно, что кинокартина режиссера Шана Хейдера «CODA: Ребенок глухих родителей» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Лента рассказывает историю о девочке, которая является единственным слышащим представителем своей семьи.