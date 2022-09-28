Херсонская область объявила о своей независимости

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Херсонская область после проведения референдума и оглашения результатов является независимым государством. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

— Мы считаем себя независимым государством, — заявил он.

По словам Елисеева, глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо уже подал обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ, передает РИА Новости.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по окончании голосования на референдумах о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ ситуация в регионах кардинально изменится с юридической точки зрения.