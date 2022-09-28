Маткапитал на второго ребенка составит почти 780 тысяч рублей в 2023 году

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В России в феврале следующего года проиндексируют материнский капитал. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

— Проектом бюджета предусмотрена индексация, с учетом которой материнский капитал на первого ребенка будет увеличен на 65 тысяч рублей и составит 589,5 тысячи рублей, на второго ребенка — на 85,9 тысячи рублей и составит 779 тысяч рублей, — заявил он.

По словам Котякова, всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей. Если семья уже оформляла выплаты на первого ребенка, то их размер на второго составит 189,5 тысячи рублей. Это на 20,9 тысячи больше, чем в 2022 году, говорится на официальном сайте министерства.

Кроме того, стало известно, что страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января на 4,8 процента. Всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей.

До этого психолог семейного центра «Ориентир» Наталья Спирина рассказала «Вечерней Москве», как сотрудники семейных центров помогают молодым мамам поддерживать уверенность в себе, получить новые знания, а также преодолеть трудности и создать необходимые условия для успешного развития детей с помощью различных программ.