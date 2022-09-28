Самолет с главами ДНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве

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Самолет, на борту которого находятся главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, Херсонской области Кирилл Стремоусов, Запорожской области Евгений Балицкий, а также руководство освобожденных территорий, приземлился в аэропорту в Москве. Об этом сообщил Стремоусов в среду, 28 сентября.

— Это, конечно, уже история, но со счастливым концом. Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения. Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации, — написал глава Херсонщины у себя в Telegram-канале.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по окончании голосования на референдумах о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ ситуация в регионах кардинально изменится с юридической точки зрения.