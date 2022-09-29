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2 октября Православная церковь почитает память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

Еще в этот день чтят память иеросхимонаха Алексия — старца Смоленской Зосимовой пустыни, который известен ролью в избрании в 1917 году всероссийского патриарха.

Говорят, чтобы здоровье было крепким, на столе в этот день обязательно должны быть блюдца с медом. Женщины пекли пироги с медом, а также говорили, что обязательно нужно отведать медовое печенье: в таком случае здоровье всегда будет хорошим.

2 октября запрещается нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо и обижаться. Говорят, что любая ссора в эту дату приводит к печальным последствиям. Помимо этого, нельзя устраивать генеральную уборку, иначе можно вымести из дома счастье и радость.

Приметы погоды

Южный ветер — к хорошему урожаю озимых в следующем году.

Если листья осины на земле лежат кверху лицом, то зима будет суровая, а если кверху изнанкой — теплая.

Много желудей — к хорошему урожаю хлеба в следующем году.

Гром гремит — зима бесснежная будет.

Если в этот день теплая погода, то улья нужно убирать 10 октября.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что нужно съесть 2 октября, чтобы стать здоровым

Именины отмечают: Федор, Трофим.