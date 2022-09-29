Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту в Лондоне

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Два воздушных судна столкнулись на взлетно-посадочной полосе в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом в среду, 28 сентября, сообщило издание Evening Standard со ссылкой на представителя аэровокзала.

В настоящее время экстренные службы работают на месте инцидента. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, крылья лайнеров столкнулись во время руления.

27 сентября два самолета авиакомпании «Аэрофлот», которые следовали по маршруту Москва — Ереван, приземлились в аэропорту Минеральных Вод в Ставропольском крае. Лайнеры совершили посадку в аэропорту Минвод по решению авиакомпании.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что посадка самолетов была вызвана техническими причинами.

В столичном аэропорту Внуково шесть самолетов ушли на запасной аэродром в связи с туманом. Уточняется, что 27 сентября на 8:00 часов по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту Внуково составляла 200–300 метров, а вертикальная — 60 метров.