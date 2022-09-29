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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов высказал мнение, что Украина перестала существовать как проект Соединенных Штатов.

— Украина уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег. Украина превратилась в криптоколонию, которую использовали. Украина и все, кто ее создавал, я думаю, в ближайшее время развалятся, потому что мир сегодня встает с колен рабства, — заявил он в Telegram-канале.

Также чиновник добавил, что Херсонская область «уже в считанные десятки часов» станет российским субъектом.

По словам Стремоусова, регион вернули в нормальное состояние. Он указал, что область будет развиваться на примере Крыма, который расцвел за восемь лет после присоединения к России.

Политики США часто совершают разрушительные ошибки, и конфликт на Украине стал одной из них. Такое мнение выразил старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер.