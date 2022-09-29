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Депутат Госдумы призвал начать «специальную экономическую операцию»

Юлия Курганова
Экономика
Депутат Госдумы призвал начать «специальную экономическую операцию»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Станислав Наумов высказался, что наступило время запускать «специальную экономическую операцию».

— Мы добились успеха на референдумах, и пора начинать «специальную экономическую операцию», — заявил он.

Парламентарий назвал несколько инициатив по экономической поддержке страны. В числе прочего он предложил упростить бюрократические процедуры по передаче предпринимательской деятельности мобилизованных граждан, предоставить для них налоговые льготы по НДФЛ и создать особую экономическую зону в Донбассе.

Наумов предложил «высадить бизнес-десант из активных участников торгово-промышленных палат», что позволит запустить индустриальные парки. По его словам, нужно делегировать деловое шефство над цепочками поставок вице-президентам ста самых крупных корпораций в России, сообщает РИА Новости.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

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