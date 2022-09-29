В Госдуме считают, что ремонт «Северных потоков» может занять более полугода

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Ремонт газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может занять более полугода, а для устранения повреждений есть два способа. Об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в четверг, 29 сентября.

— Один способ — это изготовление кессона, который будет наводиться на трубу. Работы будут проводиться в кессоне: замена трубы или ее ремонт. Глубины позволяют это сделать. Это, конечно, сложное инженерное подводное сооружение надо создавать, — сказал он.

Депутат отметил, что данный вариант потребует достаточное время для подготовки. Для реализации проекта специалистам необходимо изготовить необходимое сооружение и только потом начать проведение работ.

Второй способ подразумевает под собой поднятие нитки газопровода из воды. По его словам, при разработке «Северных поток» учитывались подобные варианты ремонта. Однако способ также потребует много сил и времени, так как необходим кран грузоподъемностью около трех тысяч тонн, передает ТАСС.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда же Европа будет получать газ в нынешних условиях? Отвечает «Вечерняя Москва».