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В МИД заявили, что инцидент на «Северных потоках» произошел в зоне контроля разведки США

Александр Афонин
В мире
В МИД заявили, что инцидент на «Северных потоках» произошел в зоне контроля разведки США
Фото: МИД РФ

Инцидент на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел в подконтрольной американской разведке зоне. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел России в четверг, 29 сентября

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