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Захарова призвала Байдена ответить о причастности США к инциденту с «Северными потоками»

Александр Афонин
В мире
Захарова призвала Байдена ответить о причастности США к инциденту с «Северными потоками»
Фото: МИД РФ

Президент США Джо Байден должен прокомментировать причастность Вашингтона к повреждению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 28 сентября.

Дипломат напомнила, что 7 февраля текущего года американский лидер пообещал «покончить» с «Северным потоком — 2». Это должно было случиться в случае эскалации ситуации с Украиной и пересечения ее границы российскими войсками.

— Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за повреждение газопровода «Северный поток». В ответ на новость Захарова посчитала, что заявление польского политика можно трактовать как официальное заявление о теракте.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин рассказал «Вечерней Москве», какие страны больше всего пострадают из-за повреждений на газопроводе «Северный поток».

Джо Байден Мария Захарова Северный поток
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