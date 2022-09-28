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Захарова оценила слова евродепутата о «Северном потоке» как заявление о терактах

Юлия Курганова
В мире
Захарова оценила слова евродепутата о «Северном потоке» как заявление о терактах
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что благодарность бывшего главы МИД Польши, евродепутата Радослава Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение на газопроводе «Северный поток» можно трактовать как официальное заявление о теракте.

— Польский депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Радек Сикорский в Twitter поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте? — написала она в Telegram-канале.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются ФРГ, Дания, Швеция, Финляндия и РФ.

Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

27 сентября госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что первичные данные указывают на то, что на трубопроводах были совершены акты саботажа или нападения.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин рассказал «Вечерней Москве», какие страны больше всего пострадают из-за повреждений на газопроводе «Северный поток».

Польша Мария Захарова США Северный поток
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