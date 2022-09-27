Бывший глава МИД Польши поблагодарил США за повреждение «Северного потока»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил Соединенные Штаты за повреждение газопровода «Северный поток». Об этом он написал во вторник, 27 сентября, в соцсети Twitter.

— Маленькая вещь, но так радует, — сказано под фото с места аварии.

Также Сикорский поставил хэштег #Nordstream.

— Спасибо, США, — написал он в следующем посте с таким же снимком.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются ФРГ, Дания, Швеция, Финляндия и РФ.

Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

27 сентября госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что первичные данные указывают на то, что на трубопроводах были совершены акты саботажа или нападения.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин рассказал «Вечерней Москве», какие страны больше всего пострадают из-за повреждений на газопроводе «Северный поток».