Сотрудников бизнес-центра эвакуировали на юго-западе столицы

Фото: МЧС

Россия, Москва, Одесская улица, 2кА Карта всех событий

Сотрудников бизнес-центра на юго-западе столицы эвакуировали. Об этом «Вечерней Москве» сообщили источники в экстренных службах в четверг, 29 сентября.

По информации собеседника «ВМ» в доме № 2, корпус а, на Одесской улице, где располагается бизнес-центр «Логос», произошло короткое замыкание внутри здания.

Возгорания не произошло, что подтвердили в пресс-службе МЧС.

23 сентября появилась информация об эвакуации здания логистического центра «Почты России» в Новой Москве, но позже ее опровергли. В одном из отправлений нашли предмет, похожий на мину.