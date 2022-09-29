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Сотрудников бизнес-центра эвакуировали на юго-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудников бизнес-центра эвакуировали на юго-западе столицы
Фото: МЧС
Россия, Москва, Одесская улица, 2кА Карта всех событий

Сотрудников бизнес-центра на юго-западе столицы эвакуировали. Об этом «Вечерней Москве» сообщили источники в экстренных службах в четверг, 29 сентября.

По информации собеседника «ВМ» в доме № 2, корпус а, на Одесской улице, где располагается бизнес-центр «Логос», произошло короткое замыкание внутри здания.

Возгорания не произошло, что подтвердили в пресс-службе МЧС.

23 сентября появилась информация об эвакуации здания логистического центра «Почты России» в Новой Москве, но позже ее опровергли. В одном из отправлений нашли предмет, похожий на мину.

МЧС Москва Эвакуация Район Зюзино Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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