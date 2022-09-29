Трамп допустил, что инцидент на «Северных потоках» может привести к войне

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Инцидент на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может привести к войне. Такое мнение выразил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

— Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе — это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» (на которые я обращал внимание всего мира, когда был президентом, и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы. В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха!) были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне, — отметил политик.

Он отметил, что последствия ситуации с газопроводами будут более глобальными, чем после обрушившегося на Флориду урагана, о котором «все говорят», передает ТАСС.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что инцидент на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел в подконтрольной американской разведке зоне.

О «беспрецедентных разрушениях» на обоих «Северных потоках» сообщила дочка Газпрома Nord Stream AG утром 27 сентября. Три нитки газопроводов оказались повреждены, из-за чего давление в них резко упало. На следующий день спецслужбы ФРГ заявили, что в результате аварии все нитки трубопроводов навсегда останутся непригодными для использования.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда же Европа будет получать газ в нынешних условиях? Отвечает «Вечерняя Москва».