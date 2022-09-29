Ефимов: Город заключил четыре тысячи электронных договоров по сделкам с недвижимостью

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С начала 2020 года город заключил по результатам торгов по продаже и аренде недвижимости четыре тысячи договоров в электронном виде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Электронные торги проводятся в Москве с 2014 года, однако до 2020 года документы по их итогам оформлялись в бумажном виде. С начала 2020 года город начал заключать онлайн-сделки по продаже объектов нежилого фонда, а в 2021-м — по аренде помещений и земельных участков. В целом столица оформила в электронном виде уже четыре тысячи договоров с бизнесом и гражданами, — рассказал он.

Процедура подготовки и подписания документов с дальнейшей регистрацией права собственности состояла из 11 шагов и велась исключительно в бумажном виде. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, теперь для подписания договора купли-продажи или договора аренды и акта приема-передачи объекта достаточно сделать несколько кликов в личном кабинете на Инвестиционном портале Москвы.

— Регистрацией прав в Росреестре занимается департамент городского имущества. В 2020 году в электронном виде было заключено 898 договоров, в 2021-м — 2166, а с начала 2022 года — 936. Вся информация о выставленной на продажу столичной собственности публикуется в разделе «Имущество от города», — отметил министр.

В свою очередь замглавы столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев добавил, что сервисы и возможности ресурса постоянно дорабатываются. Новые опции помогут предпринимателям оценить, подходит ли объект для старта или масштабирования бизнеса в выбранном районе.

До этого Ефимов сообщил о том, что столичные власти с начала 2022 года помогли 13 компаниям из разных сфер подобрать площадки для размещения и расширения производств на территории города.