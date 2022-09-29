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Терапевт перечислил последствия употребления алкоголя при простуде

Лейла Алиева
Общество
Терапевт перечислил последствия употребления алкоголя при простуде
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Терапевт компании «Инвитро» Иван Ромасов рассказал, к чему может привести употребление спиртных напитков во время простуды.

— Алкоголь сразу можно отнести в разряд запрещенных средств, так как использование его во время простуды может усилить интоксикацию и привести к плохим последствиям, — объяснил он.

По словам специалиста, алкогольные напитки являются запрещенными при простуде. Более того, их нельзя рассматривать как народное средство лечения ОРВИ и гриппа, пишут «Известия».

Недавно врач-эндокринолог Ольга Павлова объяснила, можно ли употреблять алкоголь при сахарном диабете. Она также предупредила, что крепкие спиртные напитки могут привести к резкому падению сахара в крови — гипогликемии, если пациент принимает инсулин или сильные препараты для снижения сахара.

До этого нейрофизиолог и нарколог Сергей Нурисламов отметил, что бокал сухого вина при сбалансированном питании пойдет на пользу организму. Он также уточнил, что это не будет алкоголизмом и бытовым пьянством. Если вместе с белками и зеленью в организм поступает немного сухого белого вина, да еще и разведенного с водой, это пойдет на пользу.

Здоровье Простуда Алкоголь
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