Депутатам разослали приглашение в Кремль, где в 15:00 пятницы состоится выступление Путина

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутатам Государственной думы разослали приглашение в Кремль на 30 сентября в 15:00, где должно состояться мероприятие с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил депутат ГД Денис Парфенов.

— Депутатам Государственной думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента России В. В. Путина, — написал он на своей странице в Telegram.

Он уточнил, что в приглашении не сказано, какое именно мероприятие пройдет на территории Кремля.

До этого стало известно, что главы Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей уже запланировали встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 29 сентября, заявил херсонский заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов. Он добавил, что по окончании мероприятия политики уедут уже в составе России. Точная дата встречи не уточняется.

Накануне сообщалось, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву для завершения юридической части включения регионов в состав России.