Москвичи предпочитают пить чай чаще, чем кофе

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Жители столицы на 45 процентов чаще покупают чай, чем кофе. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» после анализа данных о заказах с января прошлого года по настоящее время.

Уточняется, что спрос на горячие напитки меняется в зависимости от сезона и достигает пика в ноябре — декабре, когда потребление вырастает почти в три раза по сравнению с летними месяцами. При этом популярность кофе в холодное времени растет интенсивнее — на 210 процентов, а чая — на 188 процентов.

Чаще всего москвичи заказывают растворимый кофе, 23 процента предпочитают молотый кофе, 17 процентов — кофе в зернах, а девять процентов — в капсулах.

По данным онлайн-сервиса, больше всего горячих напитков покупают в Москве — 25 процентов от всех заказов за год в этой категории. Второе место занимает Санкт-Петербург, на третьей строчке — Екатеринбург и Новосибирск, за ними следуют Ростов-на-Дону и Самара, а закрывает рейтинг Нижний Новгород. В данных городах, кроме Екатеринбурга, любят зеленый чай Greenfield с мелиссой, а из кофе горожане предпочитают растворимый Nescafe Classic Crema.

Недавно аналитики «Сбермаркета» выяснили, что спрос на товары для домашних заготовок в августе нынешнего года вырос на 124 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.