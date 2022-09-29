Песков допустил, что инцидент на «Северных потоках» мог быть терактом

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков допустил, что аварию на газопроводах «Северный поток» можно считать терактом. Об этом он заявил в четверг, 29 сентября.

— Масштабы разрушений свидетельствует о том, что это действительно некий акт, и, конечно, представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно, — подчеркнул представитель Кремля.

Такая «крайне опасная ситуация» требует «срочного разбирательства», передает слова Пескова РБК.

Кроме того, он прокомментировал материал CNN, в котором сообщалось, что рядом с местом ЧП заметили российские корабли и подлодки.

— Это Балтийское море. И гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО. Поэтому это такие глупые новости, скажем так, ангажированные, — заключил Песков.

До этого пресс-секретарь президента РФ, говоря о сроках устранения повреждений на обоих газопроводах «Северный поток», заявил, что пока нет понимания, что ремонтировать и что там произошло.